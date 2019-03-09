أخبار مانشستر يونايتد يوم 9-3-2019 عودة لينجارد للتدريبات...

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جدة - عمرو شويل أخبار مانشستر يونايتد يوم 9-3-2019، شهدت العديد من الأخبار السارة لمشجعى الشياطين فى مقدمتها عودة جيسي لينجارد للمشاركة فى التدريبات بعد شفائه من الإصابة، وذلك قبل مواجهة أرسنال الهامة بعد غد الأحد فى الجولة الـ 30 من الدورى الإنجليزى.

لينجارد يدعم مانشستر يونايتد فى موقعة أرسنال



أخبار مانشستر يونايتد يوم 9-3-2019، شهد مران مانشستر يونايتد اليوم مفاجأة سارة بعودة المهاجم جيسي لينجارد، بعد شفائه من الإصابة التى لحقت به مؤخرا خلال مواجهة ليفربول فى البريميرليج.

وبات لينجارد جاهزا لخوض مواجهة أرسنال الهامة بعد غد الأحد فى الجولة الـ 30 من الدورى الإنجليزى، والتى تقام على ملعب "الإمارات" بالعاصمة البريطانية لندن.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال الخامس، وذلك فى ظل الصراع الشرس بينهما على انهاء الموسم فى المربع الذهبى.



لينجارد فى مران اليوم

سولشاير ينهى ارتباطه بمولده النرويجي



أخبار مانشستر يونايتد يوم 9-3-2019 أكد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، أنه لم يعد يرتبط بعقد مع نادى مولده النرويجي، منذ احتل مقعد الإدارة الفنية للشياطين الحمر، خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو ختام العام الماضي.

ولم يخسر يونايتد أي مباراة في الدوري الانجليزي، منذ وصول النرويجي في ديسمبرالماضي، وتصاعدت الضغوط على إدارة النادي، من أجل المطالبة باستمراره بعد انتهاء عقده المؤقت، في يونيو المقبل.

وزاد الفوز التاريخي على باريس سان جيرمان في عقر داره، الأربعاء الماضي، وحسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد ريمونتادا مثيرة، من أسهم المدير الفني النرويجي للبقاء على رأس القيادة الفنية في أولد ترافورد.

وردا على سؤال عما إذا كانت التكهنات تزعجه، بشأن حصوله على عقد دائم، قال مهاجم مانشستر يونايتد السابق: "أحب أن أدرب هؤلاء اللاعبين وأحب العمل هنا، أفعل كل ما في استطاعتي يوميًا، إذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن حينها سنرى".

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وقال سولشاير، في تصريحات صحفية، إن اتفاقه مع مولده انتهى تمامًا منذ اللحظة التي درب فيها يونايتد، وهو ما يتناقض مع تصريحات النادي النرويجي.

وكان أويستين نيرلاند، رئيس مولده، أوضح الأربعاء الماضي، أنه يتوقع عودة سولسكاير، إلى النادي النرويجي، بعد انتهاء فترته مع يونايتد، خاصة أنه وقع عقدا مع النادي حتى نهاية موسم 2021.

واعترف النرويجي، قبل المباراة المرتقبة أمام أرسنال في الدوري، بعد غد الأحد: "هذا العقد (مع مولده) انتهى، أنا متعاقد مع يونايتد حتى نهاية يونيو المقبل، لا يمكن أن ترتبط كمدرب بعقدين مع فريقين".

وتوقع سولشاير مشاركة المدافع إيريك بايلي، والمهاجم أنتوني مارسيال، في المباراة التي ستقام على ملعب الإمارات، والتي يسعى خلالها الفريق لإحكام قبضته على المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج.

وأعرب المدرب المؤقت، عن أمله أن يتعافى ثنائي الوسط نيمانيا ماتيتش، وأندير هيريرا في الوقت المناسب، معقبًا: "يحتاجان فقط إلى التدريب لمدة يومين إضافيين مع الفريق، أبليا بلاءً حسنًا على طريق التعافي".

وأضاف: "توقعت أن ينجح ماركوس راشفورد في تسديد ركلة الجزاء، التي احتسبت في الوقت بدل الضائع، ليحقق يونايتد فوزًا مثيرًا في باريس".

وقارن بين المهاجم الشاب، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تألق في أولد ترافورد قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في 2009، موضحًا: "أهداف راشفورد في بعض الأحيان عالمية، يملك لمسة سحرية للكرة".

واختتم سولشاير تصريحاته: "ترى تغييرا في طريقة إحراز رونالدو للأهداف حاليًا، عما كان عليه الحال حين كان شابًا، أصبح يسجل أكثر من داخل منطقة الجزاء، وهذا ما يجب على راشفورد أن يتحسن فيه أيضا".