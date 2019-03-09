شكرا لقرائتكم خبر عن مبارك الشامسي: قيم إنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن اليوم الرياضي الوطني يمثل فرصة ومساحة وطنية هامة لترسيخ الرياضة بين الأسر والأفراد وإحيائها في المجتمع.
وأشار إلى أهمية ممارسة الرياضة، وهو ما توجه به القيادة الرشيدة من أجل استثمار الوقت، لتعزيز قيام المجتمع بجميع أفراده في أنشطة رياضية وممارسة ألعابهم بصورة جماعية.
وأكد الشامسي ما يحمله اليوم الرياضي من معان وقيم إنسانية نبيلة تجسد وحدة التلاحم بين كافة شرائح وأطياف وفئات المجتمع من خلال ممارسة الرياضة سواء في الصالات الرياضية أو الأندية وفي الحدائق والشوارع وعلى شواطئ البحر لتعكس في مجملها مشهداً رائعاً من صور الألفة والانسجام والتمازج للنسيج المتلاحم بين الثقافات المتعددة على أرض الإمارات.
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