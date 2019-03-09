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مواجهات مهمة فى ثان جولات الدور الثانى بنهائيات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم السبت ، مواجهات قوية فى إطار ثان جولات الدور الثانى بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2018 / 2019 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

 

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تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى و الطيران مع الزمالك والقناة مع سموحة و الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش .

 

فيما تقام الجولة الثالثة يوم الإثنين القادم بمواجهات بين كلا من ، القناة مع سبورتنج و الطيران مع الاتحاد السكندرى وسموحة مع الأهلى والزمالك مع طلائع الجيش .

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