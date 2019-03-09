شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن صناعته فيلم تسجيلى للزمالك وموقف جروس ومحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق مستمر فى عمله فى قيادة الفريق الأبيض ولا علاقة باستقدام محمد حلمى المدير الفنى السابق للفريق لرئاسة قطاع الناشئين بالمدرب السويسرى، قائلاً:"جروس مستمر فى نهاية عقده ومحمد حلمى سيشرف على أكبر قطاع بالنادى فى الأكاديمية والمدرسة والاختيار لم يكن عشوائياً باستقدام حلمى وحسين عبد اللطيف نائباً له وذلك لقوة شخصيتهم".

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كما أوضح رئيس نادى الزمالك إنه تم عمل فيلم تسجيلى لمدة ساعتين عن تاريخ القلعة البيضاء منذ نشأة النادى حتى السنة الجارية، قائلا:"أنا من كتبت الإسكربت الخاص بالفيلم ويضم من صنعوا مجد الزمالك لأن الناس متعرفش واحد من اللاعبين القدامى مثل مرعى"، مضيفاً إنه يرى جروس عندياً فى بعض الأحيان مداعباً محمد حلمى قائلا:"ساعات حلمى كان بيعند يعنى فى مرة كان ممكن نكسب الدورى لو فزنا على المصرى ولكن فجأة لقيت أيمن حفنى ومحمد كوفى لابسين بيجامة ومش موجودين فى الملعب"، فى إشارة من رئيس القلعة البيضاء عندما انتقد استبعاد الثنائى حفنى وكوفى فى ذلك التوقيت وكان حلمى المدرب وقتها للفريق.

تابع مرتضى منصور فى تصريحات نقلها موقع الزمالك الرسمى، إن استقدام أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق لتشكيل لجنة "كشافين" لاستقدام مواهب من أندية المحافظات المختلفة، مختتما حديثه إنه سيطلق على المنشآت الجديدة أسماء عددا من رموز كرة القدم والفنانين المنتمين لنادى الزمالك على تلك المنشآت قائلاً:"ليس لدينا مشكلة مع أحد فابن الراحل عبد الرحيم محمد طلب العمل واشتغل فوراً ودى أقل حاجة نعملها لأولاد من خدموا الزمالك".