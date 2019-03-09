شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يغلق صفحة مازيمبى ويستعد لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير صفحة مباراة مازيمبى الكونغولى التى أقيمت أمس الجمعة بالجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل 1/1، حيث يواصل الفريق معسكره المغلق بالإسكندرية استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، وطالب المدرب البلجيكى لاعبيه بالتركيز فى هذه المباراة من أجل حصد النقاط الثلاث للتخلص من مراكز القاع بالمسابقة ولضمان العودة للمربع الذهبى .

وودع الإسماعيلى رسميا منافسات دورى أبطال أفريقيا بالتعادل مع مازيمبى الكونغولى، بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويسابق الجهاز الطبى للاسماعيلى الزمن لتجهيز محمود متولى مدافع الفريق لموقعة سموحة حيث يعانى من شد فى العضلة الامامية تعرض له خلال مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى الاولى وأصر الجهاز الفنى على اصطحابه لمعسكر الإسكندرية رغم غيابه عن مواجهة مازيمبى لتجهيزه لمباراة سموحة.