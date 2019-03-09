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مواجهات قوية فى الجولة الـ26 بدورى سيدات كرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تقام اليوم السبت، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 26 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 .

 

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و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، سموحة مع الأهلى و المعادى مع 6 أكتوبر والنصر مع الشمس ومدينة نصر مع السنطة .

 

كما تشهد نفس الجولة لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الطيران و الجزيرة مع أصحاب الجياد و المنصورة مع الزهور .

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