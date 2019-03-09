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منتخب الإمارات يفوز على نظيره اللبنانى فى كرة اليد بالبطولة العربية للرياضة المدرسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز  المنتخب الإماراتى للناشئين لكرة اليد الفوز على نظيره اللبنانى، فى رابع أيام منافسات البطولة العربية للرياضة المدرسية المقامة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وفاز المنتخب الاماراتى بنتيجة ٣٢ مقابل ٢٤ للمنتخب اللبنانى فى مباراة سيطر ناشئى الامارات على أغلب فتراتها.

ويتبقى للفريق الإماراتى مبارتين فى البطولة أمام و فلسطين، قبل الحفل الختامى للبطولة المقرر أن يكون يوم الثلاثاء المقبل، وتشارك ٨ دول عربية فى العاب كرة اليد وتنس الطاولة فى البطولة العربية للرياضة المدرسية المقامة على صالة ٢ بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي

كانت فعاليات الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة، والمقامة بالصالة ٢ و٣ باستاد القاهرة، انطلقت بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان حسن رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، ومازن القبيسى رئيس المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للتربية البدنية والرياضة المدرسية، وهشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، نائب عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور إدريس فتحى رئيس الاتحاد المدرسى بالمغرب.

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وقالت الدكتورة إيمان حسن، أن الهدف الأسمى للبطولة هو الاندماج بين الشباب والصغار، والتأكيد على أهمية الوحدة العربية بين البلدان المشاركة والتوعية بتاريخ وثقافة المجتمع العربى.

 

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