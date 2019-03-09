تستقبل منطقة الأهرامات المصرية موعد قرعة أمم أفريقيا 2019 في مصر، وذلك يوم 12 أبريل 2019، وقد أكد محمد فضل مدير البطولة، أن جميع استادات البطولة أصبحت جاهزة ومستعدة تماماً لاستقبال هذا الحدث الكبير، علمًا بأن تستقبل هذه البطولة 24 فريق للمرة الأولى في تاريخ تلك البطولة، سيتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، كما يعلم الجميع أن مصر صاحبة الإنجاز الأكبر في إحراز هذا اللقب، حيث حصدت مصر 7 ألقاب، كما ستُقام البطولة من فترة 15 يونيو حتى 13 يوليو الجاري.

موعد قرعة أمم أفريقيا 2019 في مصر

قد قرر في وقت سابق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن بطولة أمم أفريقيا 2019 ستُقام على 6 ملاعب، وهم: ستاد القاهرة، السلام، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الإسكندرية، وستاد الدفاع الجوي كملعب احتياطي، وقد حاول مسؤولي الجبلاية إسناد معلب في الصعيد، ولكن جاء رفض من الجهات الأمنية التي ترى ضرورة تقارب المسافات بين الملاعب من أجل التحكم والسيطرة.

الفرق المشاركة في أمم أفريقيا 2019

يتوقع خبراء كرة القدم الإفريقية والعالمية، أن تشهد تلك النسخة قوة وإثارة كروية كبيرة بسبب تقارب منتخبات تلك القارة في المستوى، وعلى الرغم من ذلك، توقع الكثير أن بطل تلك النسخة لن يخرج عن مصر، والكاميرون، والجزائر، وتونس، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وغانا، ونيجيريا، فتلك الفرق المرشحة بقوة بالحصول على هذا اللقب.

أما عن الفرق المشاركة في أمم أفريقيا 2019 في مصر، هم: مصر، الكاميرون، مدغشقر، السنغال، مالي، المغرب، تونس، الجزائر، نيجيريا، غينيا، ساحل العاج، موريتانيا، أوغندا، بوروندي، بنين، جنوب أفريقيا، كينيا، غانا، زيمبابوي، ليبيريا، أنجولا، غينيا بيساو، ناميبيا، تنزانيا.