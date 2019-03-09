موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في البريميرليج.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، بيرنلي في الثانية ظهر الأحد، في الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بتعادله السلبي مع إيفرتون في الجولة الماضية.

ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للعودة من جديد لصدارة اليريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 70 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ16بـ30 نقطة.

ويأتي صلاح في المركز الثاني بترتيب الهدافين بـ17 هدفا، خلف المتصدر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، والذي يمتلك 18، يليه أوباميانج وكين بـ16 لكل منهما.

وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، مؤخرا، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.

تشكيل وغيابات ليفربول

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يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، ولوفرين، للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول ميلنير.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد

فبيانو- فينالدوم- شاكيري (كيتا)

ساديو ماني - فيرمينيو- محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2، بتعليق: خالد الحدي.