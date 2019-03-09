3 صدمات لأجيري قبل مباراتي النيجر ونيجيريا

كتب أحمد طارق تلقى المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، 3 صدمات بعد عودته إلى القاهرة قادما من إسبانيا عقب حصوله علي راحة لمدة 4 أيام للسفر لإنهاء بعض الأمور الشخصية. ويستعد المنتخب الوطنى لخوض معسكر يوم 18 مارس المقبل ببرج العرب استعدادا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس. وجاءت قائمة الفراعنة للمعسكر المقبل كالتالى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك) عامر عامر (الإنتاج الحربي) أحمد الشناوي (بيراميدز) محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء...

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