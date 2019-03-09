موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم في ’’أبطال إفريقيا‘‘.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف فيتا كلوب الأنجولي، الأهلي، في السادسة مساء اليوم السبت، على استاد الشهداء بكينشاسا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب الأنجولي في الجولة الأولى، بهدفين، في برج العرب، ثم تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري، في الجزائر 1-1، بعد ذلك اكتسح سيمبا في القاهرة بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة، وتلقى خسارة من نفس الفريق، بهدف دون رد في الجولة الرابعة.

ويحتل الأهلي المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه سيمبا بـ6 نقاط، ثم شبيبة الساورة بـ5 نقاط، وأخيرا فيتا كلوب الكونغولي بـ4 نقاط.

مفاجآت في قائمة لاسارتي

وفي سياق متصل أعلن لاسارتي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فيتا، وضمت 21 لاعبا هم

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي

الدفاع: محمد هاني – أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – سعد سمير – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد

Advertisements

الوسط: إسلام محارب – عمرو السولية – هشام محمد – كريم وليد – ناصر ماهر – حسين الشحات – جونيور أجايي – رمضان صبحي – أحمد حمودي

الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو

فيما تم استبعاد كل من إكرامي ووليد سليمان ومحمد نجيب ومحمد محمود وحمدي فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن للإصابة.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ لاسارتي بتشكيل مكون من:

الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع: محمد هاني، معلول وأيمن أشرف وسعد سمير

الوسط: السولية ونيدفيد وناصر ماهر وأجايي ورمضان صبحي

الهجوم: مروان محسن

القناة الناقلة

ستذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1 المشفرة، بتعليق: محمد الكواليني.