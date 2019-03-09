الأهلي يبحث عن نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني

يحل الأهلي ضيفًا على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويأمل في تحقيق أول فوز خارج الأرض في مشواره بالنسخة الحالية من البطولة.

حين تدق الساعة السادسة مساء، سيحتشد جمهور فيتا كلوب في ملعب الشهداء الذي يصل لسعة 80 ألف مشجع، في لقاء يمثل أهمية للفريقين من أجل المنافسة على التأهل لربع النهائي.

ويمتلك الأهلي في الوقت الحالي 7 نقاط في المركز الأول بترتيب المجموعة الرابعة، وفي المقابل يمتلك فيتا كلوب 4 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالمجموعة.

يأمل الأهلي في مباراة فيتا كلوب أن يحقق أول فوز خارج الأرض خلال النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، وفي المقابل يتسلح فيتا كلوب وسط جماهيره بمسيرة عامين دون خسارة على المستوى الإفريقي، منذ الخسارة أمام صندوانز الجنوب إفريقي 3-1، وكان ذلك على ملعب الشهداء أيضًا.

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وتضم قائمة الأهلي التي توجهت للكونغو، كل من: محمد الشناوي وعلي لطفي، محمد هاني واحمد فتحي وياسر إبراهيم وسعد سمير ورامي ربيعة وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد، إسلام محارب و عمرو السولية وهشام محمد وكريم نيدفيد، ناصر ماهر وحسين الشحات، ورمضان صبحي وأحمد حمودي، جونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي عمرو السولية، ومحمود وحيد، وأحمد حمودي.

فيما يغيب كل من: شريف إكرامي ومحمد نجيب ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن وحمدي فتحي بسبب الإصابة ومحمد شريف لوجهة نظر فنية.

وعانى الأهلي من أزمة في مران الفريق الأخير بسبب تعرض هشام محمد للإصابة الذي سيجري اختبار طبي من أجل التعرف على مدى جاهزيته للمباراة.