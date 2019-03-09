الزمالك يطلب تأجيل مباراة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أعلن نادي الزمالك، أن الفريق سينهي مباراة جور ماهيا الكيني في الكونفيدرالية الإفريقية، ثم سيتوجه إلى الجزائر من أجل مواجهة نصر حسين داي في ختام دور المجموعات، معتبرًا أن لقاء المقاولون العرب مؤجل.

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته عبر برنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور" الفضائية: "سأنهي مباراة جور ماهيا ثم أسافر إلى الجزائر مباشرة من أجل اللعب أمام نصر حسين داي، وأعتبر مباراة المقاولون العرب مؤجلة لأنني لن أرهق اللاعبين."

وتابع: "إدارة المقاولون العرب لن ترفض تأجيل المباراة من أجل مصلحة الزمالك، ومن يحب البلد يجب أن يحب مصلحة الأهلي والزمالك معًا وليس نادي واحد فقط."

ووضعت لجنة المسابقات موعد لقاء الزمالك والمقاولون العرب ليقام يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يتم تأجيله 24 ساعة، بطلب من الزمالك.