رئيس الزمالك: لن أعتذر للأهلي.. أرى ما لا يراه الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استنكر رئيس نادي الزمالك طلب عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي بضرورة تقديم الاعتذار للنادي، مشيرًا إلى أنه يرى ما لا يراه محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد تغيب عن مؤتمر نبذ التعصب الذي دعا فيه أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة مسؤولي الأهلي والزمالك واتحاد الكرة، للمصالحة وإزالة حالة الاحتقان.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "المحور" صباح السبت: "لن أعتذر مهما حدث، ولا أبحث عن مصالحة مع محمود الخطيب".

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وأضاف: "توجهت إلى مؤتمر المصالحة احتراما لهيبة الدولة المصرية واتحاد الكرة والنقاد الرياضيين رغم حذف اسمي وصورتي، خاصةً بعد الشعور بأن بلدي معرضة للخطر".

وأكمل: "في المبادرة التي طلبتها بحضور كل أندية مصر في مقر اتحاد الكرة مع هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، غادر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الاجتماع ورفض الجلوس معي".

وأوضح: "لن أتصالح مع أحد، أنا أرى ما لا يراه محمود الخطيب، أنت قد تكون أفضل بني آدم في قدمك، لكني أفضل بني آدم في المخ، وهناك فارق كبير بين القدم والمخ".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "لماذا لم يرد أحد على تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي حين وصف مجلس الإدارة بالعصابة؟ السبب معروف وهو (كسر العين)".