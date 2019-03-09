النشرة الرياضية| الإسماعيلي يودع إفريقيا.. و"حارس مصر الأول" يشعل معركة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019.
أسطورة ليفربول: أجويرو سيحفز صلاح للفوز بالحذاء الذهبي
كلوب: أهداف صلاح ساهمت في وضع ليفربول الحالي
مصدر لمصراوي: عبد الحفيظ يجتمع مع مؤمن زكريا لتحديد مستقبله
مصدر لمصراوي: عبد الحفيظ يجتمع مع مؤمن زكريا لتحديد مستقبله
بالفيديو .."حارس مصر الأول" يشعل معركة كلامية بين معلق قناة الأهلي وأحمد الطيب
"الإقلاع عن التطرف وحمل الكفن والتوبة".. القيعي يضع شروط المصالحة مع الزمالك
الإسماعيلي يودع دوري أبطال إفريقيا
عبدالله السعيد.. بين نادي المائة والانتقال للزمالك والاستقرار بأمريكا
شهر الحسم.. 4 مباريات للزمالك تحدد فرصه في الكونفدرالية والدوري
قيمة محمد صلاح ترتفع 22 مليون يورو في عام
الترجي أول المتأهلين لربع نهائي الأبطال بفوز يضمن الصدارة على حوريا
رئيس الزمالك: لن أعتذر للأهلي.. أرى ما لا يراه الخطيب
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