مهاجم يونايتد السابق: إهدار صلاح للفرص سيؤثر على ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق، بأن إهدار محمد صلاح مهاجم لليفربول، سيكون له تأثير على إمكانية تحقيق الفريق للقب، معتبرًا أن الفريق حاليًا يعاني من التوتر.

وقال برباتوف في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" الانجليزية: "الوقت حالي المنافسة على لقب الدوري الانجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي ستحسم من خلال الفريق الأكثر هدوء نفسي."

Advertisements

وتابع: "محمد صلاح أهدر عدد من الفرص، كان بإمكانيه أن يسجل في مواجهة إيفرتون، الأمر يبدو وكأن التوتر بدأ يهاجم الفريق."

وأضاف: "مباراة الهدف الواحد أصبحت هامة في هذا التوقيت من الموسم، مان سيتي فاز في أخر مباراتين بهدف نظيف، وفي المقابل تعادل ليفربول بدون أهداف وفقد فرص الفوز."

وتفوق مانشستر سيتي على ليفربول في جدول الترتيب بنقطة واحدة بعدما تعادل الريدز بدون أهداف في ديربي الميرسيسايد، وخسر 4 نقاط في أخر 3 مباريات بالدوري.