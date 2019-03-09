بالفيديو.. خالد الغندور: محمد صلاح "زمالكاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، أن النادي المفضل للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في مصر هو الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان قريبا من الانتقال للقلعة البيضاء.

وقال الغندور في برنامجه "الزمالك اليوم" يوم الجمعة: "محمد صلاح كان من أكثر اللاعبين الزمالكاوية في المقاولون العرب (ناديه الأسبق)".

وأضاف: "كان من الممكن أن ينتقل صلاح إلى الزمالك أو الأهلي، لكن شاء القدر أن يحترف في بازل السويسري ليصنع تاريخا لنفسه ولبلده".

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صلاح صاحب الـ26 عاما بدأ مسيرته في أوروبا مع بازل قبل الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي ومنه إلى فيورنتينا وروما بالدوري الإيطالي، قبل تمثيل ليفربول منذ الموسم الماضي.

يُذكر أن نجم ليفربول، الذي لم يكشف علنًا من قبل عن انتمائه لأي من قطبي الكرة المصرية، كان قريبا من الانتقال للزمالك، لكن ممدوح عباس رئيس النادي وقتها أكد حاجته لمزيد من الخبرات.