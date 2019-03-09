الأهلي يحدد موقف هشام محمد من مواجهة فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حدد سامي قمصان مدرب النادي الأهلي موقف لاعب الوسط هشام محمد قائد الفريق من مواجهة فيتا كلوب، قائلا أن اللاعب قد يشارك في المباراة وفقًا لجاهزيته.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وقال قمصان في تصريحات لقناة "الأهلي": "فضّل طبيب الفريق إراحة هشام محمد من المران لأنه يعاني من شد خفيف في عضلة السمانة في ظل ضغط المباريات".

وأضاف: "وضع الجهاز الفني برنامجا خاصا لهشام محمد حتى لا تتفاقم الآلام، وقد يصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة وفقًا للكشف الطبي الذي سيجريه قبل المباراة".

يُذكر أن هشام محمد غاب عن المران الأخير للأهلي بملعب الشهداء بالعاصمة الكونجولية كينشاسا، وأدى جلسة من التدريبات البدنية والاستشفاء والتأهيل في الجيم.