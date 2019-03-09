شاهد.. ردود أفعال جمهور الهلال والوحدة على أحمد حسام ميدو

نجح المصري أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الوحدة السعودي بخطف نقطة من فم الأسد، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الوحدة والهلال وإنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري السعودي . الثالثة والعشرين من عمر الدوري السعودي . وأشادت جماهير الوحدة بأداء المدرب المصري ميدو وقال أحدهما وثقنا فيك وأرتفعت معك الأمنيات، وتمني أحد جمهور فريق الهلال قيادة ميدو للفريق قائلًا :"ميدو عالمي والله رغم الخسارة اليوم اتمني استمرار ميدو في ملاعبنا كمدرب اتوقع لو استمر سيدرب احد فرق المقدمه مستقبلا وأتمناه بالهلال. Advertisements ويحتل فريق الوحدة السعودي المركز السادس برصيد 36 نقطة، بينما يحتل الهلال الصدارة برصيد 56 نقطة.

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