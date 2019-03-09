شاهد.. ملخص وأهداف يوفنتوس أمام أودينيزي

تغلب فريق يوفنتوس على نظيرة أودينيزي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي.

وتقدم يوفنتوس بهدفين خلال الشوط الأول عن طريق اللاعب الإيفواري مويس كين في بداية اللقاء بالدقيقة

الـ 11 والدقيقة الـ39 من زمن اللقاء.

وعزز السيدة العجوز في الشوط الثالث وأحرز الهدف الثالث من ركلة جزاء عن طريق الألماني إيمري تشان في الدقيقة 67،

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وسجل الرابع ودالفرنسي بلاز ماتويدي في الدقيقة71 من زمن المباراة.

وأحرز هدف أودينيزي الوحيد عن طريق كيفين لاسانيا في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

وعزز يوفنتوس صدارتة منفردًا برصيد 75 نقطة بفارق 19 نقطة عن نابولي، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.