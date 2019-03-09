رياضة | بوجلبان يعلق على سخرية برنامج تونسي من محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجلبان يعلق على سخرية برنامج تونسي من محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق أن سخرية أحد البرامج التونسية من محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني لم تكن بقصد الإساءة.

وقال بوجلبان في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا وسخرية أحد البرامج التونسية منه لم تكن بقصد الإساءة لأنه برنامج فكاهي وأتمنى تواجد لاعب تونسي بقيمته".

واختتم بوجلبان تصريحاته قائلاً : " أتمنى انضمام يوسف المساكني نجم الدحيل القطري السابق والذي يلعب حاليا في بلجيكا للأهلي".