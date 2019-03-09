رياضة | لاسارتي يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي في لقاء فيتا كلوب المصيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي في لقاء فيتا كلوب المصيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على بديل هشام محمد في مباراة فيتا كلوب الكونغولي، غدًا السبت، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر لاسارتي مشاركة نيدفيد في خط الوسط بجانب عمرو السولية بعدما فاضل بينه وبين أحمد فتحي العائد من الإصابة منذ 3 أشهر.

وخرج هشام محمد لاعب وسط الأهلي من الحسابات بعد تعرضه لإصابة قوية الإصابة بآلام في باطن الركبة.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، بينما يتذيلها فيتا كلوب بـ4 نقاط.