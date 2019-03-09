رياضة | بوجلبان: هدف أبوتريكة أسوأ لحظة في حياتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجلبان: هدف أبوتريكة أسوأ لحظة في حياتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق، أن هدف محمد أبو تريكه نجم الأهلي السابق في مرمى الصفاقسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006 كان من أسوأ لحظات حياته.

وقال بوجلبان في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " الجيل الحالي للأهلي مازال في مرحلة البناء بعكس الجيل الذي لعبت معه والذي كان يلعب في المنتخب الذي فاز بثلاث بطولات أمم أفريقيا".

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واضاف بوجلبان تصريحاته قائلاً : " هدف أبو تريكة في الصفاقسي كان من أسوأ لحظات حياتي".

وتابع : " الأهلي سأل عن رأيي في علي معلول قبل ضمه وسألوني أيضًا عن أمين بن عمر وأكدت للأهلي بأن معلول سيندمج معهم".

واختتم بوجلبان تصريحاته قائلاً : " عندما رحل ايفونا عن الأهلي رشحت أجايي ليكون بديلا له".