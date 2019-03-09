رياضة | بوجلبان: الأهلي ورطني في أزمة.. ورفضت الزمالك لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجلبان: الأهلي ورطني في أزمة.. ورفضت الزمالك لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق كواليس مفاوضات الزمالك معه قبل انضمامه للأهلي وحسمه الانتقال للقلعة الحمراء.

وقال بوجلبان في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " تلقيت عرضًا من الزمالك للإنضمام له قبل الأهلي وكنت متخوفا من اللعب للزمالك لعدم وجود استقرار به في ذلك الوقت بعكس الأهلي الذي أنهى المفاوضات معي بقيادة عدلي القيعي في 4 أيام".

وأضاف : " الزمالك رفع عرضه معي أكثر من 100 ألف دولار ولكني رفضت العرض".

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وتابع بوجلبان تصريحاته قائلاً : " فزت مع الأهلي بـ 8 بطولات بعكس أندية لم تفز ببطولات لمدة 20 عام".

وواصل: شجعت الأهلي أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي وتشجيعي له دائما يسبب لي أزمات مع الأندية التونسية الأخرى وتتهمني بعدم الوطنية

واختتم بوجلبان تصريحاته قائلاً : " أتمنى وصول المنتخبات العربية للمربع الذهبي في أمم أفريقيا وتتويج أي فريق عربي باللقب".