رياضة | موعد قرعة ربع ونصف نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة ربع ونصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن موعد سحب قرعة مباريات دور ربع ونصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية من البطولة.

وقال الاتحاد الأوروبي خلال بيانه عبر موقعه الرسمي، أن قرعة دور نصف نهائي بطوةل دوري الأبطال سوق تقام في نفس الوقت مع دور ربع النهائي.

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وأشار الاتحاد عبر موقعه، أن الأندية المتأهلة إلى دور ربع نهائي البطولة ستعرف مسارها بدور نصف النهائي بدايةٍ من دور ثمن النهائي.

وأوضح "اليويفا" أن مواجهات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا سوف تقام في يومي 9 و10 من شهر أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في يومي 16 و 17 من الشهر ذاته.

وتقرر أن تقام مباريات ذهاب دور نصف نهائي الشامبيونزليج الأوروبي في الـ30 من أبريل والأول من مايو، ومواجهات الإياب في يومي 7 و8 من شهر مايو.