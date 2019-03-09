رياضة | فضيحة جديدة تضرب الكرة الإسبانية

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قدم أندريو سوبيس نائب رئيس الإتحاد الإسباني استقالته من منصبه بشكل رسمي قبل ساعات بعد اتهامه بالعديد من تهم الفساد بالفترة الماضية.

وقرر نائب رئيس الإتحاد الإسباني تقديم الاستقالة من منصبه وإبلاغ رئيس الاتحاد لويس روبياليس بهذا القرار منذ ساعات ولا ينوي الرجوع عن قراره.

وجاءت استقالة نائب رئيس الاتحاد من منصبه بعد اتهامه بشراء منزل بمبلغ 500 ألف يويو بجانب شراء مطعم فاخر لزوجته ليوجه له العديد من تهم الفساد.

توجيه اتهامات الفساد في إسبانيا ليست الحالة من نوعها بل هناك اتهامات وجهت للعديد من اللاعبين أبرزها قضية ميسي ورونالدو مع الضرائب.