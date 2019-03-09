رياضة | محمد صلاح يصدم جماهير الأهلي ويسعد الزملكاوية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يصدم جماهير الأهلي ويسعد الزملكاوية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن الفريق المفضل لنجم المنتخب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال الغندور، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة، إنَّ صلاح كان معروفًا أثناء لعبه في المقاولون بأنه مشجع للزمالك.

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واكد الغندور على أن محمد صلاح دائماً ما كان يفضل الزمالك على الأهلي في مصر.

وكان صلاح قريبا من الانتقال لنادي الزمالك قبل احترافه في بازل السويسري إلا أن ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها رفض ضمه للفريق.

وانتقل صلاح من المقاولون العربي إلى بازل ثم لعب مع تشيلسي الإنجليزي ورحل للعب في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا وروما قبل أن يستقر في ليفربول.