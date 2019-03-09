رياضة | بريمن يعبر فخ شالكة في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريمن يعبر فخ شالكة في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوز فريق فيردر بريمن عقبة مضيفه شالكه، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب فيسير شتاديون، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الـ25 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعانى صاحب الأرض الأمرين من أجل حسم قمة الجولة، بعدما وجد نفسه متأخرًا بعد 26 دقيقة، عن طريق بريل إمبولو، لكنه تمكن من تدارك الموقف سريعًا بفضل هدف التعادل الذي أحرزه لاعبه ميلوت راشيكا بعد 5 دقائق فقط.

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ومع بداية الشوط الثاني، تقدم بريمن بهدف ثان من علامة الجزاء، بعد أن نجح ماكس كروزه في وضع الكرة داخل مرمى الضيوف في الدقيقة 51، وعاد راشيكا ليزور مرمى شالكه من جديد، ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 73، إلا أن هدف تقليص الفارق الذي سجله إمبولو لصالح الضيوف قبل الختام في الدقيقة 85، جعل الدقائق المتبقية غاية في الإثارة.

وأطلق مارتين هارنيك رصاصة الرحمة على آمال شالكه في إدراك التعادل، بعد أن سجل الهدف الرابع لبريمن في الوقت القاتل، بالدقيقة 90+5، ليوسع الفارق مجددًا، وتنتهي المباراة بفوز فيردر بريمن 4-2.

بهذه النتيجة، حصد بريمن ثلاث نقاط ثمينة، ليرتقي إلى المركز الثامن بجدول البوندسليجا، بعد أن أصبح في جعبته 36 نقطة، فيما تجمد رصيد شالكه عند المركز الـ14 برصيد 23 نقطة، قريبًا للغاية من مناطق الهبوط.