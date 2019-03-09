رياضة | مارسيلو يرد على انتقاله ليوفنتوس بإشارة غريبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو يرد على انتقاله ليوفنتوس بإشارة غريبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد البرازيلي مارسيلو الظهير الإيسر لفريق ريال مدريد الإسباني على شائعات انتقاله لنادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط مارسيلو طوال الفترة الماضية بالرحيل عن ريال مدريد بسبب خروجه من الحسابات وارتبط بالانضمام ليوفنتوس لمجاورة رونالدو في الموسم المقبل.

ونشر برنامج "التشرينجيتو" الإسباني على تويتر مقطع فيديو للاعب وهو يغادر تدريبات ريال مدريد مساء اليوم الجمعة، ووجه احد الجماهير سؤالاً لمارسيلو قائلا له.. هل وقعت ليوفنتوس؟

Advertisements

لم يرد مارسيلو على السؤال ولكنه ضحك ليزيد الغموض حول مستقبله المقبل مع ريال مدريد.

ويواجه مارسيلو شبح الرحيل عن ريال مدريد بعد هبوط مستواه في الفترة الماضية واستبعاده من الحسابات في ظل اعتماد سولاري على اللاعب الشاب ريجيلون.