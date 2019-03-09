اونلاين | now مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب (رابط شغال) بث مباشر yalla shoot مباراة الحسم| رابط يوتيوب ماتش HD

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يقابل الاهلي نظيره فيتا كلوب بإستاد الشهداء في السادسة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يعيش الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، حالة من الحيرة فى ملف توظيف النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الفريق خلال مواجهة فيتا كلوب.

يثق النادي الأهلي المصري، أكثر أندية القارة تتويجًا بالألقاب، بخبرات لاعبيه لاجتياز الظروف الصعبة، عندما يلعب في ضيافة فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية في مباراة حاسمة بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت.

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ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة في دوري الأبطال برصيد 7 نقاط، لكنه لا يتقدم سوى بـ 3 نقاط على فيتا كلوب رابع الترتيب، لذا تبدو كل الخيارات مفتوحة للتأهل.

ويفاضل الجهاز الفنى للأهلى بين توظيق أجايى فى مركز المهاجم الصريح أو الجناح، خاصة بعد تألقه فى مواجهة بتروجت الأخيرة، بعد توظيفه فى طرف الملعب، فى الوقت الذى يقدم أجايى مستويات طيبة عند الدفع به فى مركز المهاجم الصريح.

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وفى حال الاستقرار على البدء بمروان محسن بشكل أساسي فى مركز قلب الهجوم سيلعب أجايى على الطرف، أمام فى حالة الإبقاء على مروان كبديل سيلعب أجاي فى مركز المهاجم الصريح، ويواجه الأهلى فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها فى السادسة من مساء السبت بملعب الشهداء بالكونغو.

شهد الإجتماع الفني لمباراة الأهلى وفيتا كلوب بطل الكونغو، عن السماح للجماهير التابعة للنادي الأهلى بحضور اللقاء بجواز السفر.

وطالب الأهلي أثناء الاجتماع تخصيص مدرج بالكامل لجماهير الاهلى المنتظر حضورها المباراة على أن يتم السماح لها بحضور اللقاء بجوازات السفر اسوة بما تم مع جماهير فيتا كلوب في المباراة التي جمعت الفريق ببرج العرب بالاسكندرية.

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أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب عن إرتداء الأهلي "الزي التقليدي "الأحمر والأبيض والجوارب الحمراء على أن يرتدي حارس المرمي الطقم الأصفر بالكامل في حين يرتدي المنافس الزي البترولي والحارس الطاقم الأخضر بالكامل ، على أن يتم حضور الفريقين لملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف.

حضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الاداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق في وجود مراقب ومنسق المباراة والنسق الأمني وطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة ووفد فريق فيتا كلوب.

أسندت إدارة قنوات "بي إن سبورت" مهمة التعليق على مباراة الأهلي وفيتا كلوب إلى محمد الكواليني وتذاع عبر "bein HD1" .

وكان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قد أعلن قائمة فريقه لمباراة الكونغو.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ويأتي خلفه سيمبا التنزاني بـ6 نقاط، بينما يحتل شبيبة الساورة الجزائري المركز الثالث بـ5 نقاط، فيما يتذيل فيتا كلوب الترتيب بـ4 نقاط.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد" - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.



