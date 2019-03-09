طرد حسين السيد.. والنصر يخطف فوزا قاتلا من الاتفاق

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٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م
النصر السعودي
فوز غال حققه فريق النصر السعودي على نظيره الاتفاق الذي يلعب له حسين السيد المعار من النادي الأهلي في الوقت القاتل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث نجح العالمي في تعويض تأخره بهدفين دون مقابل حتى الدقيقة 70، وأحرز 3 أهداف، ليحافظ النصر على حظوظه في المنافسة على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ومزاحمة الهلال بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة. تقدم فريق الاتفاق على عكس سير اللقاء بهدفين أحرزهما أرياس في الدقيقة 26، وأضاف كيش الهدف الثاني في الدقيقة 55، وسجل للنصر عبد الرزاق حمد الله هدفين في الدقيقة 70، والدقيقة 97، وفهد الجميعة في الدقيقة 88.
وشهدت الدقيقة 15 من عمر اللقاء إلغاء هدف أحرزه عبد الرزاق حمد الله بعد الرجوع إلى تقنية الـvar، وفي الدقيقة 44 طرد الحكم اليمان بعد كرة مشتركة مع الغنام، وعليها انتهى الشوط الأول بتقدم الاتفاق 1-0. وفي الشوط الثاني زادت الإثارة بعد إضافة الاتفاق للهدف الثاني عن طريق كيش في الدقيقة 55، ونجح حمدالله في
وشهدت الدقيقة 15 من عمر اللقاء إلغاء هدف أحرزه عبد الرزاق حمد الله بعد الرجوع إلى تقنية الـvar، وفي الدقيقة 44 طرد الحكم اليمان بعد كرة مشتركة مع الغنام، وعليها انتهى الشوط الأول بتقدم الاتفاق 1-0.
وفي الشوط الثاني زادت الإثارة بعد إضافة الاتفاق للهدف الثاني عن طريق كيش في الدقيقة 55، ونجح حمدالله في وضع حد للفرص التي أهداها النصر بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة 70، وأضاف الجميعة الهدف الثاني في الدقيقة 88، واختتم حمدالله أهداف اللقاء بإحرازه هدف الفوز للنصر، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع وسط اعتراضات من لاعبي الاتفاق على حكم المباراة الذي أشهر البطاقة الحمراء الثانية للمصري حسين السيد لاعب الأهلي المعار للاتفاق السعودي لتنتهي المباراة بفوز النصر 3-2.
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