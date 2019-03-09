انت الان تتابع طرد حسين السيد.. والنصر يخطف فوزا قاتلا من الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م

النصر السعودي

فوز غال حققه فريق النصر السعودي على نظيره الاتفاق الذي يلعب له حسين السيد المعار من النادي الأهلي في الوقت القاتل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث نجح العالمي في تعويض تأخره بهدفين دون مقابل حتى الدقيقة 70، وأحرز 3 أهداف، ليحافظ النصر على حظوظه في المنافسة على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ومزاحمة الهلال بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة. تقدم فريق الاتفاق على عكس سير اللقاء بهدفين أحرزهما أرياس في الدقيقة 26، وأضاف كيش الهدف الثاني في الدقيقة 55، وسجل للنصر عبد الرزاق حمد الله هدفين في الدقيقة 70، والدقيقة 97، وفهد الجميعة في الدقيقة 88.

Advertisements

وشهدت الدقيقة 15 من عمر اللقاء إلغاء هدف أحرزه عبد الرزاق حمد الله بعد الرجوع إلى تقنية الـvar، وفي الدقيقة 44 طرد الحكم اليمان بعد كرة مشتركة مع الغنام، وعليها انتهى الشوط الأول بتقدم الاتفاق 1-0. وفي الشوط الثاني زادت الإثارة بعد إضافة الاتفاق للهدف الثاني عن طريق كيش في الدقيقة 55، ونجح حمدالله في