انت الان تتابع ريال مدريد يقدم عرضا خرافيا لضم نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

نيمار

يستعد نادى ريال مدريد الأسبانى لعقد صفقة ضخمة من خلال إغراء الدولى البرازيلى نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ويسعى فلورنتينو بيريز رئيس المرينجى لمساعدة الفريق الملكى للخروج من أزمته الحالية خاصة بعد خسارته أمام برشلونة في ثلاث مباريات متتالية، وابتعاده عن المنافسة على الدورى الأسبانى، وخروجه من كأس ملك إسبانيا (كوبا ديل راى) ومن دورى أبطال أوروبا بعد خسارته أمام أياكس الهولندى فى دور الـ16 بأربعة أهداف لهدف على ملعب السانتياجو برنابيو.

Advertisements

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية فى تقرير لها، أن النادى الملكى يستعد لتقديم عرض للاعب قيمته 350 مليون يورو للانضمام للمرينجى، وأضافت الصحيفة أن راتب البرازيلي نيمار سيصل إلى 45 مليون يورو في السنة، وهو ما يزيد بأكثر من عشرة ملايين يورو عن مرتبه الحالى مع "البى إس جى" حيث يصل راتبه سنويا لـ35 مليون