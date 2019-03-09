انت الان تتابع بسبب تشامبرلين.. صدمة جديدة في ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد جمال ٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م
اوكسلد تشامبرلين
عاد الدولى الإنجليزى أوكسلد-تشامبرلين خط وسط ليفربول للمشاركة مرة أخرى بعد أكثر من 11 شهرًا غاب فيها عن المباريات بسبب الإصابة، وبدأ تشامبرلين أساسيا خلال مباراة شباب ليفربول وديربى كاونتى فى إطار الدورى الإنجليزى الممتاز 2 تحت 23 سنة، وخرج تشامبرلين قبل نهاية الشوط الأول بسبب إصابة فى أوتار الركبة، ويغيب تشامبرلين عن فريق ليفربول منذ شهر أبريل الماضي، خلال مواجهة روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تعرض لإصابة قوية عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة.
وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن خروج صاحب الـ25 عاما جاء كإجراء احترازى، وأن الإصابة ليست خطيرة، وذكر الموقع الرسمي لليفربول أن إصابة تشامبرلين ليست بالشيء الكبير، وأن تشامبرلين كان فى كل الأحوال لن يكمل المباراة حتى نهايتها خوفا عليه من الإصابة. وينتظر فريق الريدز مواجهتين من العيار الثقيل، حيث
وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن خروج صاحب الـ25 عاما جاء كإجراء احترازى، وأن الإصابة ليست خطيرة، وذكر الموقع الرسمي لليفربول أن إصابة تشامبرلين ليست بالشيء الكبير، وأن تشامبرلين كان فى كل الأحوال لن يكمل المباراة حتى نهايتها خوفا عليه من الإصابة.
وينتظر فريق الريدز مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يواجه بيرنلى الأحد المقبل فى إطار الأسبوع الـ30 من مواجهات الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، ويسعى من خلال تلك المواجهة للحصول على الثلاث نقاط للإبقاء على المنافسة بينه وبين مانشستر سيتى الذى يتصدر جدول البريميرليج بفارق نقطة عن الريدز، ومواجهة مع بايرن ميونيخ يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية لقاء الذهاب، الذي أقيم على أولد ترافورد بالتعادل السلبي.
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