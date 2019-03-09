انت الان تتابع المنتخب الأوليمبي يهزم مالاوي استعدادا لتصفيات طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٠٨ مارس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

المنتخب الأوليمبي

فاز المنتخب الأوليمبي على نظيره مالاوي بهدفين دون رد، فى اللقاء الودي الذي جمعهما باستاد بتروسبورت فى إطار استعداداته لتصفيات أفريقيا التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020. أحرز هدفي منتخب مصر أسامة جلال من ضربة جزاء فى الدقيقة 45 من الشوط الأول ، وأضاف يوسف الجوهري الهدف الثاني فى الوقت المحتسب بدلأً من الضائع للشوط الثاني من اللقاء. المباراة غلب عليها الطابع الحماسي من لاعبي منتخبنا الذين حاولوا لفت الأنظار لهم، في ظل غياب لاعبي الأهلي والزمالك والإسماعيلي، لانشغالهم بالمشاركة في البطولات الإفريقية.

وشهد اللقاء تفوق المنتخب الأوليمبي ووصلوا أكثر من مرة لمرمى فريق مالاوي لكن المهاجمين لم يترجموا التفوق إلى أهداف، وتحديداً ناصر منسي مهاجم فريق بيراميدز، الذى أهدر بمفرده 3 انفرادات كان من الممكن أن يترجمها إلى أهداف. وقبل نهاية الشوط الأول حصل ناصر منسي على ضربة جزاء تصدى لها اسامة جلال في الدقيقة

وشهد اللقاء تفوق المنتخب الأوليمبي ووصلوا أكثر من مرة لمرمى فريق مالاوي لكن المهاجمين لم يترجموا التفوق إلى أهداف، وتحديداً ناصر منسي مهاجم فريق بيراميدز، الذى أهدر بمفرده 3 انفرادات كان من الممكن أن يترجمها إلى أهداف.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل ناصر منسي على ضربة جزاء تصدى لها اسامة جلال في الدقيقة 45 ونفذها بنجاح ليتقدم منها المنتخب الأوليمبي بهدف دون مقابل.

وفى الشوط الثانى دفع شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بأكثر من لاعب على رأسهم غنام محمد، ومهاب ياسر، ويوسف الجوهري، ومحمود متولى، وأحمد ياسر ريان، الذى ساهم بسرعته في صنع أكثر من فرصة خطيرة على مرمى مالاوي لكن دون ترجمة حقيقية لأهداف.