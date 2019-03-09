صحيفة: جوارديولا يصل إلى اتفاق لتدريب يوفينتوس

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تحرير:محمد جمال ٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:١٨ م

بيب جوارديولا

كشف لويجي جيلبا الصحفى بجريدة "إل جورنال" الإيطالية فى حوار له مع راديو سى آر سى الإيطالى، عن تطور هائل فى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة سيقلب موازين الكرة العالمية، يتعلق بانتقال الأسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى إلى يوفنتوس الإيطالى، وكشفت فى الأسبوع الماضى شبكة "سبورت ميديا سيت" الإيطالية عن رغبة إدارة السيدة العجوز في تعيين بيب، وأنها على استعداد تام لتكييف فلسفتها لإغراء مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق، وأضافت الشبكة حينها أنه من الصعب إقناع جوارديولا، وذلك لوجوده في مشروع كبير فى مانشستر سيتى.

وقال لويجي: "لقد علمت أن جوارديولا وصل إلى اتفاق شفهي مع إدارة اليوفي لأربع سنوات قادمة، مع العلم أن نفس المصدر أكد لي من قبل انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الأسبانى للسيدة العجوز، التى كانت بدورها صفقة غير متوقعة تماما". وأنهى لويجى تصريحاته بأن رحيل جوارديولا عن السيتيزن سيكون صدمة للجميع،

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