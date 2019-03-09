انت الان تتابع ميدو بعد التعادل مع الهلال..واجهنا أقوى فريق في آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٠٨ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٣١ م

احمد حسام ميدو

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق الوحدة السعودي أن المباراة التي خاضها فريقه ضد الهلال، كانت مباراة صعبة جدا أمام منافس قوى هو أفضل فريق في آسيا، وأوضح ميدو خلال المؤتمر الصحفى الذي عقب المباراة، أن فريقه قدم عرضاٌ قوياٌ واستحق التعادل مع الهلال . وعاد فريق الوحدة بنقطة ثمينة، من محيط الرعب، بعدما حقق تعادلًا ثمينًا، مع نظيره الهلال، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد جامعة الملك سعود، ضمن مواجهات الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، تقدم إدواردو لأصحاب الأرض، وأدرك عسيري هدف التعادل للضيوف.

Advertisements

وأضاف ميدو خلال المؤتمر الصحفى أن الوحدة دخل المباراة فى ظروف صعبة بسبب الغيابات التى يعانى منها ، حيث غاب عن المباراة كلاً من الحارس محمد عواد والبرازيلي أنسيلمو رومولو أوتيرو وأحمد عبده، والكونغولي كاسونجو، بسبب الإصابة. ووجه المدير الفنى للوحدة الشكر للاعبي الفريق على ادائهم الرجولى و اصرارهم