انت الان تتابع بأداء متواضع وبلا فوز.. الإسماعيلي يودع دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م
الإسماعيلي
ودع فريق الإسماعيلي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع مازيمبي الكونغولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، افتتح مازيمبي التسجيل عن طريق ميشاك إيليا، قبل أن يتعادل عبد الرحمن مجدي للإسماعيلي، ليودع الدراويش رسميًا بعدما تذيل جدول ترتيب المجموعة الثالثة بنقطتين من تعادلين عقب فشله في تحقيق أي انتصار في 5 مباريات، في المقابل ارتفع رصيد مازيمبي إلى 8 نقاط في المركز الثاني.
مازيمبي فرض سيطرته على المباراة منذ الدقائق الأولى وسط أداء باهت بدون عنوان أوروح من لاعبي الإسماعيلي، خاصة مع التغييرات العديدة التي أجراها المدرب البلجيكي سيدومير يا نيفسكي في التشكيلة والدفع بالعديد من البدلاء. وشهدت المواجهة تألق محمد فوزي حارس الدراويش، الذي أبعد أكثر من فرصة محققة، في ظل الأخطاء
مازيمبي فرض سيطرته على المباراة منذ الدقائق الأولى وسط أداء باهت بدون عنوان أوروح من لاعبي الإسماعيلي، خاصة مع التغييرات العديدة التي أجراها المدرب البلجيكي سيدومير يا نيفسكي في التشكيلة والدفع بالعديد من البدلاء.
وشهدت المواجهة تألق محمد فوزي حارس الدراويش، الذي أبعد أكثر من فرصة محققة، في ظل الأخطاء المتكررة من الدفاع، وأخطأ باهر المحمدي، في التغطية أثناء هدف مازيمبي الذي جاء في الدقيقة 40، عن طريق إيليا ميشاك، بعدما استقبل كرة عرضية، بتسديدة في الشباك.
في الشوط الثاني تحسن أداء الإسماعيلي، نسبيًا، وأدرك عبد الرحمن مجدي هدف التعادل، في الدقيقة 52، بعدما رواغ مدافعي مازيمبي، وأطلق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك، وأضاع دونجا فرصة هدف محقق من تمريرة ولا أروع من شيلونجو، بتسديدة ضعيفة أمام المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.
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