انت الان تتابع ميدو يقود الوحدة لخطف نقطة من الهلال في محيط الرعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م

الهلال والوحدة

عاد فريق الوحدة بقيادة المصري أحمد حسام ميدو، بنقطة ثمينة، من محيط الرعب، بعدما حقق تعادلًا ثمينًا، مع نظيره الهلال، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد جامعة الملك سعود، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين"، تقدم إدواردو لأصحاب الأرض، وأدرك عسيري هدف التعادل للضيوف، ليرفع الهلال رصيده إلى 56 نقطة، ويواصل تصدره جدول الترتيب، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 36 نقطة وظل في المركز السادس، وغاب عن الوحدة الحارس المصري محمد عواد، وكابونجو كاسونجو للإصابة.

سيطر فريق الهلال على مجريات الشوط الأول، في ظل التنظيم الدفاعي المميز من لاعبي الوحدة، الذين استطاعوا الصمود خلال النصف الأول من المباراة الذي انتهى بالتعادل السلبي، ولم تكن لهم أي خطورة تذكر. وبعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني، أحرز كارلوس إدواردو، هدف التقدم لفريق الهلال، بعدما استقبل عرضية من ركنية،

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