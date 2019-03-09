الامارات | شقيقان يهديان الإمارات ذهبية وفضية في الترايثلون

شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقان يهديان الإمارات ذهبية وفضية في الترايثلون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استضافت بطولة ضمان العالمية للترايثلون أبوظبي 2019، أمس، أولى فعاليات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية (أبوظبي 2019)، لتكون العاصمة الإماراتية أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تنظم هذا الحدث العالمي المخصص لأصحاب الهمم.

وشهدت البطولة فوز الشقيقين ميكا وجونا همبلتون لاعبي فريق الإمارات بالمركزين الأول والثاني على التوالي ضمن المنافسات، ليهديا الإمارات أول ذهبية وفضية في منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

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وشهدت البطولة مشاركة 33 رياضياً من أصحاب الهمم، يمثلون 14 دولة ضمن أربع فئات موزعة بحسب إعاقتهم الذهنية، حيث استطاع ميكا همبلتون من فريق الإمارات تسجيل زمن قدره 1:14:27 ساعة، ليتصدر بذلك الفئة الأولى، محققاً أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2019، وفي الفئات الثلاث الأخرى، تصدر كلٌّ من الإستوني مارتن كيس بتوقيت مجموعه 1:20:51 ساعة، وأندريه داماكينو من الأوروغواي بتوقيت مجموعه 1:22:22 ساعة، والمغربي حذيفة محمد بزمن وقدره 1:17:18.

وفي المركز الثاني عن كلٍّ من الفئات الأربع، جاء أكسل باستورينو من الأوراغوي بفارق 2:19 دقيقة، وجونا همبلتون من فريق الإمارات بفارق 1:21 دقيقة، وروبرت ليدي من دولة سانت كيتس ونيفيس بفارق 7:16 دقائق، وغونزالو باستورينو من الأوراغوي بفارق 12:56 دقيقة، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الأميركي ترنت هامبتون، والدومنيكي أليهاندرو باتي، والتونسي إسماعيل خليفي، والسعودي محمد العليان على التوالي.