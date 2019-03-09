الامارات | بني ياس يكتفي بالتدريبات اليومية قبل لقاء الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يكتفي بالتدريبات اليومية قبل لقاء الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس، بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف جوريتش، الاكتفاء بالتدريبات اليومية، استعداداً للقاء الوحدة يوم الجمعة المقبل على استاد آل نهيان في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج العربي.

وقال مدير فريق بني ياس، مرزوق المنصوري لـ«الإمارات اليوم»، إن المدير الفني جوريتش قرر عدم خوض أي مباراة ودية، كما كان مقرراً من قبل.

وأضاف مرزوق المنصوري: «كان مقرراً أداء مباراة ودية أول من أمس لفريق بني ياس أمام فريق جولد بطل دوري المؤسسات في الموسم الماضي، لكن تم إلغاء المباراة في اللحظات الأخيرة بناءً على اتفاق الطرفين، وكذلك حرصاً من المدير الفني جوريتش على سلامة اللاعبين، وخشية تعرض أحدهم للإصابة في المباراة الودية، في ظل رغبة المدير الفني في خوض المباراة مكتمل الصفوف، وسعياً إلى تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية في الكأس».

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وقال مدير الفريق إن التدريبات ستستمر يومياً على فترة واحدة حتى موعد المباراة، بمشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم قلب الدفاع البرازيلي روبسون دي باولا، الذي تماثل للشفاء من إصابته، وانضم للتدريبات الجماعية مع الفريق، وسيكون جاهزاً للمشاركة في اللقاء.

وتابع: «يستعيد بني ياس في مباراة الوحدة جهود لاعبي الوسط فواز عوانة والكولومبي أورتيجا بعد انتهاء إيقافهما الذي غابا بسببه عن مباراة الوحدة الأخيرة في الجولة الـ17 لمنافسات دوري الخليج العربي». ويذكر أن آخر مباراة بين الفريقين شهدت خسارة السماوي في الدوري.