الامارات | الوحدة يؤدي مرانه الأساسي اليوم استعداداً للاتحاد السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يؤدي مرانه الأساسي اليوم استعداداً للاتحاد السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي فريق الكرة بنادي الوحدة مرانه الأساسي، مساء اليوم، على استاد آل نهيان استعداداً لمواجهة فريق الاتحاد السعودي في السابعة مساء بعد غد في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن يركز الجهاز الفني للفريق بحسب مصدر في النادي، بقيادة الهولندي تين كات، المدير الفني، في مران اليوم على خطة اللعب التي سيؤدي بها المباراة، واختيار التشكيل الأساسي الأنسب، واختيار قائمة البدلاء، ويختتم الفريق تدريباته مساء غد بمران خفيف لوضع اللمسات الأخيرة للمباراة.

من جانب آخر، تصل إلى العاصمة أبوظبي، اليوم، بعثة فريق الاتحاد السعودي، ويؤدي الفريق مراناً خفيفاً، مساء اليوم، قبل أن يخوض مرانه الأخير في السابعة مساء غد على استاد آل نهيان.

ويصل إلى العاصمة أبوظبي، اليوم، أيضاً مراقب المباراة، الصيني تو كسيليانج، ومراقب الحكام، الكويتي حسين غضنفري، وطاقم التحكيم الأردني الذي سيدير المباراة، المكون من أحمد فيصل للملعب ومحمد زهران وعبدالرحمن ناجي للخطوط، والحكم الرابع فيزولين تيمور من قيرغيزستان.