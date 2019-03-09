الامارات | خالد القاسمي يحلّق بصدارة رالي دبي الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القاسمي يحلّق بصدارة رالي دبي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحكم السائق الإماراتي الشيخ خالد القاسمي قبضته على صدارة رالي دبي الصحراوي، المدعوم من مجموعة عبدالواحد الرستماني ونيسان، تاركاً خلفه مجموعة من نخبة السائقين العالميين في الرالي الذي يشكل الجولة الثانية من كأس العالم لراليات الباها الطويلة للسيارات (فيا).

وأنهى القاسمي، الذي يشارك في الرالي برفقة الملاح الفرنسي إكزافير بانسيري، بسيارة أبوظبي ريسينغ بيجو 3008 دي كيه آر، المرحلة الأولى متقدماً بفارق 48 ثانية عن البولندي جاكوب بريزيغونسكي، حامل اللقب العالمي وبطل نسخة العام الماضي من رالي دبي.

بدوره تقدم بريزيغونسكي، المشارك إلى جانب الألماني تيمو غوتشاك، بسيارة من نوع ميني جون كوبر ووركس بقي، بفارق دقيقتين و9 ثوان عن صاحبي المركز الثالث من التشيك مارتن بروكوب وجان تومانيك، بسيارة من نوع فورد رابتور آر إس كروس كنتري.

وحل رابعاً في المرحلة التي حملت اسم مجموعة عبدالواحد الرستماني، البالغ طولها 201.61 كم، السائق الروسي والمتوج مرتين برالي أبوظبي الصحراوي فلاديمير فاسيليف، ومواطنه قسطنطين زيلتسوف، بسيارة من نوع تويوتا هايلوكس أوفردرايف.

وفي فئة الدراجات النارية، تعرض محمد البلوشي، سائق الدراجات الإماراتي وبطل نسخة 2018 من رالي دبي الصحراوي، لعطل ميكانيكي حطم آماله في الرالي الذي يشكل الجولة الأولى من بطولة كأس العالم لراليات الباها الطويلة للدراجات النارية (فيم)، ليذهب المركز الأول في الجولة إلى الجنوب إفريقي المقيم في الإماراتي أرون مير.

وفشل البلوشي، المدافع عن لقب كأس العالم للراليات، في بدء المرحلة، بعد أن توقفت دراجته الكوازاكي، إثر عطل أصاب المحرك بعد فترة وجيزة من مغادرة حلبة دبي أوتودروم متوجهاً لنقطة انطلاق المرحلة.

وقال رئيس نادي الإمارات للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم، في تصريحات صحافية: «المرحلة الأولى شهدت منافسة قوية، ومرة أخرى أثبتت صحراء دبي قدرتها على تقديم ساحة عالمية لنخبة سائقي السيارات والدراجات النارية من مختلف أنحاء العالم».

وقال من جانبه، الشيخ خالد القاسمي: «تعرضنا لمشكلة بسيطة مع السيارة على بعد 30 كم من البداية، لذلك لم نرغب في الضغط كثيراً، وهو ما كلفنا بعض الدقائق. سعداء بإنهاء المرحلة في المركز الأول رغم المشكلات».

ويتوجه السائقون إلى صحراء القدرة صباح اليوم، لخوض مرحلة نيسان الخاصة، البالغ طولها 204.93 كم، ليعود بعدها السائقون الذين تمكنوا من إنهاء الرالي إلى حلبة دبي أوتودروم في تمام الساعة 12:30 للاستعداد للتتويج الذي سيقام في تمام الساعة الخامسة مساء.

ترتيب الدراجات النارية

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1- أرون مير (الإمارات)

2- بنجامن ميلو (الإمارات)

3- مارك أكرمان (الإمارات)

4- محمد كعفر (الكويت)

5- سلطان البلوشي (الإمارات)

ترتيب السيارات

1- خالد القاسمي وإكزافيير بانسيري (الإمارات/‏ فرنسا)

2- بريزيغونسكي/‏ غوتشاك (بولندا/ ألمانيا)

3- بروكوب/‏ جان تومانيك (التشيك)

4- فاسيليف/‏ قسطنطين (روسيا)

5- فانغاز/‏ بارتلوميج (ليتوانيا/‏ بولندا)