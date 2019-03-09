الامارات | انطلاق «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» في لندن بمشاركة 1000 لاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» في لندن بمشاركة 1000 لاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات الجولة الأخيرة من النسخة الرابعة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي ستقام على صالة كوبر بوكس أرينا في عاصمة الضباب البريطانية لندن، على مدار يومين، بتنظيم من اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وجوائز مالية تصل إلى 120 ألف دولار أميركي. ومن المنتظر أن يشارك في منافسات جولة لندن أكثر من 1000 لاعب ولاعبة قاموا جميعاً بالتسجيل، قبل إغلاق الباب في الثالث من مارس الجاري.

وتقام المنافسات على سبعة أبسطة للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني للبالغين والأساتذة، رجال وسيدات، أما أحزمة الأبيض والأسود ونهائيات الأزرق والناشئين تحت 17 سنة فستقام غداً، وتشارك أندية وأكاديميات الإمارات بـ100 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات، حيث يدفع نادي الوحدة بـ28 لاعباً ولاعبة، ونادي الظفرة بـ22 لاعباً ولاعبة، وكل من الجزيرة والعين بـ19 لاعباً ولاعبة، وبني ياس بـ13 لاعباً، والشارقة بثلاثة لاعبين، فيما يبلغ عدد الدول المشاركة في البطولة بشكل عام 71 دولة تتصدّرها المملكة المتحدة، والبرازيل، والإمارات.

من ناحيته، أكّد رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، عبدالمنعم الهاشمي، أن جولات أبوظبي أسهمت في نشر اللعبة حول العالم، وصنعت منصّة مهمة لكل الأبطال يلتفّون حولها في مختلف القارات لاختبار قدراتهم. وقال في تصريحات صحافية: «الجولات حققت نجاحات مهمة في السنوات الأربع الماضية، ومنذ انطلاقتها في صيف 2015، أصبحت تحظى بأهمية كبرى، حتى أن كبار المسؤولين في الدول المضيفة يحرصون على حضورها، وهذا ما تابعناه في الجولة الماضية بمدينة ريو دي جانيرو التي حضرها رئيس البرازيل جايير بولسونارو».

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أندية وأكاديميات

الإمارات تشارك في

جولة لندن بـ 100 لاعب

في مختلف الفئات.