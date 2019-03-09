الامارات | «أبيض الشواطئ» لتعزيز الصدارة الآسيوية أمام الصين اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشواطئ» لتعزيز الصدارة الآسيوية أمام الصين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استكمل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية استعداداته لمواجهة الصين، اليوم، ضمن الجولة الثانية في منافسات كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2019، التي تستضيفها مدينة باتايا الساحلية في تايلاند حتى 17 الجاري، وستقام المباراة على أرضية ملعب بالي هاي الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات.

وكان أبيض الشواطئ دشن البطولة بفوز كبير ومستحق على منتخب قرغيزستان بستة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الأولى من البطولة، ليتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن المنتخب اللبناني، الذي تمكن هو الآخر من الفوز على المنتخب الصيني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

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وأكمل أبيض الشواطئ تحضيراته لمباراة الصين، بعد أن خضع اللاعبون إلى مجموعة من الفحوص الطبية للتأكد من جاهزيتهم التامة وإجراء بعض التمارين الخفيفة صباح أمس، في صالة التدريبات بفندق إقامة المنتخب، إضافة إلى إجراء التدريب الرسمي على أرضية الملعب الفرعي لاستاد بالي هاي في باتايا، تمثلت في بعض التدريبات الترفيهية الخفيفة وإجراء تقسيمة بين اللاعبين.

وقال مدير المنتخب خليل أهلي في تصريحات صحافية: «تجاوزنا المحطة الأولى وكسبنا النقاط الثلاث، حيث كانت المباراة نوعاً ما صعبة، كونها مباراة افتتاح، إضافة إلى أن قرغيزستان من المنتخبات الصاعدة والجيدة».

وأضاف: «لاعبونا مدركون تماماً لأهمية مباراة الصين، كونها مفتاحاً مهماً للمنافسة على صدارة المجموعة، والمنتخب الصيني قدّم مباراة جيدة أمام لبنان، على الرغم من الخسارة، ما يهمّنا كجهاز إداري للمنتخب هو تقديم الدعم اللوجستي وكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق الفوز والوصول إلى الهدف المنشود، وهو بلوغ نهائيات كأس العالم في البارغواي نوفمبر المقبل.