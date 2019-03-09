شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب «رونالدو».. يوفنتوس يقسو على أودينيزي برباعية ويواصل صدارة الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق يوفنتوس الإيطالي، فوزًا كبيرًا على ضيفه فريق أودينيزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب يوفنتوس ارينا، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الأيطالي.

تقدم يوفنتوس، عن طريق المهاجم الشاب مويس كين في الدقيقتين 11 و39 من زمن المباراة، وفي الشوط الثانى سجل إمرى تشان الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 67، وسجل بليز ماتويدى الهدف الرابع في الدقيقة 71، فيما أحرز كيفين لاسانيا لاعب أودينيزي هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 84 من عمر المباراة، من أول تسديدة للفريق على مرمى السيدة العجوز.

جدير بالذكر أن ماسيمليانو أليجرى، المدير الفني لفريق يوفنتوس، أراح العديد من أساسي الفريق وعلى رأسهم، النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني باولو ديبالا، والمهاجم الكرواتى ماريو ماندزوكيتش، وقائد اليوفي جورجيو كيلليني، استعدادًا للقاء أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا، بعد الخسارة في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.