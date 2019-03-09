شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب لاعبي الأهلي والزمالك والإسماعيلي.. المنتخب الأوليمبي يفوز على مالاوي وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق منتخب مصر الأوليمبي الفوز نظيره مالاوي، بهدفين نظيفين، في أولى تجاربه الودية خلال 2019، والتي انطلقت في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن برنامج إعداد المنتخب لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

أحرز أهداف المنتخب المصري أسامة جلال من ضربة جزاء في الدقيقة الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ويوسف الجوهري في الدقيقة في نفس التوقيت من الشوط الثاني 92.

بدأ شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

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الدفاع: أسامه جلال- كريم العراقي- محمود الجزار- أحمد فتوح.

الوسط: أكرم توفيق- إسلام عطية- إمام عاشور- أحمد رمضان «بيكهام».

الهجوم: ناصر منسي- مصطفي محمد.

وفى الشوط الثانى دفع بكل من، غنام محمد ومهاب ياسر ويوسف الجوهري ومحمود متولي وأحمد ياسر ريان، الذي سبب خطورة على دفاع مالاوي وصنع أكثر من فرصة لكن دون ترجمتها لأهداف.

يذكر أن مباراة مصر ومالاوي شهدت غياب عناصر المنتخب من لاعبي الأهلي والزمالك والإسماعيلي، لارتباطهم بالمشاركة مع أنديتهم في دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.