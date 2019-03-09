شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم مرانه الأخير قبل مواجهة فيتا كلوب بالتدريب على العرضيات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الجماعي، اليوم الجمعة، بتدريبات اللاعبين على الكرات العرضية والتصويب من خارج منطقة الجزاء.
وشارك جميع اللاعبين في الفقرة التي أقيمت في نهاية مران الفريق، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء غدٍ السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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