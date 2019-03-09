شكرا لقرائتكم يويفا يجري قرعة نصف نهائي دوري الأبطال فى نفس يوم قرعة دور الـ 8... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن قرعة ربع نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا التي ستجرى يوم الجمعة الموافق 15 من مارس ستشهد إجراء قرعة الدور نصف النهائي معها.

وذكر الموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي، أن قرعة نصف نهائي البطولة ستقام فى نفس اليوم، دون الحاجة إلى إقامة قرعة جديدة فى يوم آخر ، وهو ما يُعد تغييرا جديدا فى نظام البطولة، وقد أشار اليويفا إلى أن الفرق المتأهلة لربع النهائي ستعرف سيناريوهات مساراتها إلى نصف النهائي.

وأكد يويفا أن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستقام في الـ 9 والـ 10 من شهر أبريل المقبل، على أن تقام مباريات العودة في الـ 16 والـ 17 من الشهر نفسه.

وأما بالنسبة إلى مواجهات نصف نهائي التشامبيونزليج فستقام مباراة الذهاب في الثلاثين من أبريل والأول من مايو، على أن تقام لقاءات العودة في السابع والثامن من نفس الشهر.