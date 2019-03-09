شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة يوم 9-3-2019 فالفيردي يرفض الاستهانة بفاليكانو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار برشلونة يوم 9-3-2019، شهدت العديد من الأخبار الهامة أبرزها حدث المدير الفنى ارنستو فالفيردى عن مواجهة البارسا الهامة أمام رايو فاليكانو، والمقرر لها السابغة والنصف مساء فى الجولة الـ 27 من الدورى الإسبانى.

قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو



أخبار برشلونة يوم 9-3-2019 أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لنادى برشلونة، اليوم، الجمعة، قائمة مباراة رايو فاليكانو المحدد لها السابعة والنصف مساء غد السبت بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 60 نقطة، متفوقاً بفارق 7 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 23 نقطة.

قائمة برشلونة لمباراة رايو فاليكانو جاءت كالتالى: تير شتيجن، سيلسين، سيميدو، بيكيه، أومتيتى، موريلو، جوردى ألبا، سيرجى روبيرتو، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، ألينيا، فيدال، آرثر، سواريز، ميسى، ديمبلى، مالكوم، بينما تم استبعاد كليمنت لينجليت بداعى الإيقاف، وتوديبو وبواتينج لأسباب فنية، بينما يغيب رافينيا وفيرمايلين للإصابة.

وتعاقد برشلونة مع كيفن برنس بواتينج خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادماً من ساسولو الإيطالى، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكانت أسهم الانتقادات وجهت فى وقت سابق ضد أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة وإدارة النادى بسبب التعاقد مع بواتينج صاحب الـ31 عاماً، حيث يرى المراقبون أن اللاعب لن يكون الخيار الأمثل لتعويض لويس سواريز.



قائمة برشلونة

فالفيردي: مواجهة فاليكانو قد تمنحك اللقب أو تحرمك منه



أخبار برشلونة يوم 9-3-2019 طالب مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي لاعبيه بعدم الاستهانة بضيفه المتعثر رايو فاليكانو في أول مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، منذ الانتصار مرتين متتاليتين على ريال مدريد.

وانتصر برشلونة في آخر 11 مواجهة على رايو وسجل 50 هدفاً ورغم تفوقه بفارق 7 نقاط في الصدارة عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد إلا أن فالفيردي حذر لاعبيه من الشعور بالرضا.

Advertisements

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "التهاون عقب الفوز على ريال مدريد مرتين ستكون أول خطوة نحو عدم الانتصار، هناك بعض المباريات يركز عليها الجميع والبعض الآخر يتم التعامل معها بجدية أقل وهذه المباريات يمكن أن تقودك للفوز باللقب أو تحرمك منه، مباراة الغد واحدة من هذه المباريات، مع اقتراب الموسم من نهايته تزداد صعوبة كافة المباريات، تتبقى مباريات قليلة على نهاية المسابقة والأندية تحدد أهدافها والتوتر يتصاعد".

وسيخوض برشلونة مباراة مهمة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون بعد مواجهة رايو فاليكانو بأربعة أيام حيث انتهت مباراة الذهاب في فرنسا بالتعادل السلبي.

ورغم أن ريال مدريد غالبا ما يستعد لمباريات أدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال بإجراء بعض التغييرات على تشكيلته الأساسية بالدوري إلا أن فالفيردي قال إنه لن يفعل ذلك لكنه سيريح لاعباً أو اثنين من تشكيلته المعتادة.

وأضاف مدرب برشلونة "هناك 3 نقاط متاحة غداً تساوي نفس نقاط فوزنا على ملعب إشبيلية وريال مدريد، نتطلع لمباراة دوري الأبطال، سيكون من الجيد تحقيق انتصار قبل استضافة ليون، من المحتمل إجراء بعض التغييرات وسنرى ذلك غداً، لم نخض أي مباراة خلال الأسبوع وسنلعب بعدها أربع مباريات، ربما نريح لاعباً او اثنين".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 60 نقطة، متفوقاً بفارق 7 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 23 نقطة.

زي النهاردة ريمونتادا تاريخية من برشلونة أمام سان جيرمان



في مثل هذا اليوم من عام 2017، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع واحدة من الليالى التاريخية التى لا تصدق فى عالم كرة القدم، بعدما قدمّ فريق برشلونة الإسبانى "ريمونتادا" غير مسبوقة حيث نجح فى حسم تأهله للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا بفوز مثير على باريس سان جيرمان الفرنسى (6-1) فى إياب دور الـ16 بالبطولة الأوروبية بعدما كان متأخرًا، برباعية نظيفة، ذهابًا فى فرنسا.

فاجأ برشلونة العالم كله بهذا الإنجاز التاريخى غير المسبوق، حيث لم يتمكن أى فريق آخر من التأهل بالمراحل الإقصائية فى تاريخ دورى أبطال أوروبا بعدما كان متأخرًا، برباعية نظيفة، فى لقاء الذهاب.

برشلونة الذى خسر برباعية نظيفة فى مباراة الذهاب كان عليه أن يفوز بفارق 5 أهداف فى الإياب.. البداية كانت مبشرة للغاية فقد سجل البارسا 3 أهداف، عن طريق سواريز، كورزاوا (فى مرماه) وميسي، وهو ما جعله على بعد هدفين فقط من تحقيق حلمه، إلا أن كافانى سجل هدفاً بمثابة رصاصة الرحمة فى قلوب عشاق كتالونيا، وجعل الأمور تزداد سوءً.

المباراة تصل للدقيقة 88 والنتيجة كما هى 3 / 1 للبارسا، ولكن نيمار يسجل من ركلة حرة مباشرة بطريقة خرافية، إلا أن العودة ما زالت صعبة، ولكن من ركلة جزاء مشكوك فى صحتها احتسبها الحكم لبرشلونة فى الدقيقة الأخيرة نجح نيمار فى ترجمتها لهدف غالً جداً هو الخامس لبرشلونة، قبل أن يفجر سيرجى روبرتو مدرجات "كامب نو" مسجلاً الهدف السادس التاريخى الذى قاد به فريقه لربع نهائى البطولة، فى ليلة أبداً لن ينساها عشاق البلوجرانا.