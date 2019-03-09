أخبار الدوري الإيطالي يوم 9-3-2019 جاتوزو يدعم مدرب روما المقال...

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جدة - عمرو شويل أخبار الدوري الإيطالي يوم 9-3-2019، شهدت العديد من الأخبار ، أبرزها تولى كلاوديو رانييرى مهمة تدريب روما خلفا للمقال دي فرانشيسكو، بعد ان ودع الفريق بطولة دورى أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالى.

جاتوزو يدعم دي فرانشيسكو بعد اقالته من تدريب روما



تحدث جينارو جاتوزو المدير الفنى لفريق ميلان فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة كييفو فيرونا اليوم فى الدورى الإيطالي، قائلا "المباراة صعبة ، علينا أن نكون حذرين للغاية ونحارب حتى النهاية. إنهم يحترمون خصومهم وعلينا أن نكون منتبهين. يجب أن نكون مدركين بأننا نلعب ضد فريق لديه كل ما يجب أن يلعب من أجله".

وتابع جاتوزو حديثه، قائلا "لدينا كل شيء للعب غدا ضد كييفو وعلينا أن نكون حذرين. ليس من قبيل المصادفة أن لاتسيو، روما، يوفنتوس والانتر عانوا ضدهم. لننسى مباراة الديربي في الوقت الحالي، سنهتم بتلك المواجهة عندما يحين الوقت "

"أشعر بالسوء تجاه زميلي (أوزيبيو دي فرانشيسكو) ، لقد درب في الكالتشيو منذ فترة طويلة لكن تركيزي على الفريق. لديّ علاقة جيدة مع أوزيبيو لكني يجب القلق بمشاكلي وجعل الشباب يؤدون بشكل جيد".

"لذا أجرينا بعض التغييرات أمام فيرونا فسيكون ذلك بسبب حاجتنا لاستعادة الطاقة العقلية والبدنية بعد 12-13 مباراة لعبناها بكامل قوتنا. الآن لدي عدد جيد من اللاعبين منذ البداية ويجب أن أقدم لهم المزيد من الوقت للعب ".



جاتوزو

اقالة المدير الرياضي لروما



أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم، الجمعة، إقالة الإسباني رامون رودريجيز مونشي، المدير الرياضي لنادي روما من منصبه عقب خروج الفريق من دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وكتب نادي روما عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "توصل روما ومونشي إلى إتفاق على نهاية العلاقة الإحترافية بينهم".

وقال مونشي تعليقاً على قرار إدارة نادي روما، "أود أن أشكر الرئيس بالوتا واللاعبين والجماهير وكل أعضاء نادي روما على دعمهم لي خلال فترتي مع النادي".

وكان نادي روما أعلن أمس إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو من تدريب روما عقب الخروج من دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا أمام بورتو البرتغالي.

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وقال جيمس بالوتا رئيس نادى روما: "أشكر أوزيبيو على مجهوداته التى قدمها طوال عمله مع الفريق، لقد كان دائما يعما من أجل النادى، ونتمنى له الأفضل فى مسيرته".

وكان دى فرانشيسكو تولى تدريب روما الصيف قبل الماضى، خلفا للمدرب السابق لوتشيانو سباليتى، الذى رحل لتدريب فريق إنتر ميلان، وقاد روما الموسم الماضى للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، محققا أفضل إنجاز للنادى بالمسابقة الاوروبية منذ عام 1984.

ويحتل روما هذا الموسم المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، علما بأن يوفنتوس يتصدر المسابقة برصيد 72 نقطة، بعد مرور 26 جولة



مونشى

رانييري يتولى تدريب روما رسميا



أعلن نادى روما الإيطالي تعيين كلاوديو رانييرى مديرا فنيا جديدا للفريق حتى نهاية الموسم الجارى، خلفا للمدرب السابق أوزيبيو دى فرانشيسكو الذى أقيل من منصبه أمس الخميس.

وقال جيمس بالوتا رئيس نادى روما:"يسعدنا أن نرحب بكلاوديو رانييرى فى بيته، الهدف هذا الموسم هو أن ننهى فى أعلى ترتيب بالدوري، من أجل المشاركة فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل".

من جانبه قال رانييرى بعد توليه المسئولية:"سعيد بالعودة إلى روما، كان من الصعب رفض العودة لتدريب الفريق من جديد، بعدما قاموا بالإتصال بى". وتعد هذه المرة الثانية التى يقوم فيها رانييرى بتدريب فريق الذئاب، بعد قيادته الفريق فى الفترة من 2009 حتى 2011، واحتل معهم المركز الثانى فى الدوري الإيطالي.

وكان روما قد ودع بطولة دورى أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضى على يد نادى بورتو البرتغالى، بعد خسارته إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان قد فاز ذهابا 2 – 1.